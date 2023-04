Thomas Pieters en zijn team ‘RangeGoats’ winnen 3 miljoen dollar in Singapore

Met een slotronde in 69 slagen (-2) bleef Thomas Pieters in de rangschikking ter plaatse trappelen en eindigde hij op een 23ste plaats. Op de baan van Sentosa putte de 31-jarige Antwerpenaar tijdens zijn derde ronde vijf birdies weg en moest drie bogeys incasseren. Na vijf LIV Golf toernooien staat de voormalige Ryder Cup speler met 4 punten op de 41ste plaats in het individuele klassement.

In het team event won de ploeg van Thomas Pieters als ‘RangeGoat’ wel het event. Samen met Talor Gooch (individueel winnaar in Singapore), Harold Varner III en captain Bubba Watson telden de RangeGoats een score van -37, wat drie slagen minder is dan de ‘Fireballs’, en mogen ze 3 miljoen dollar onder mekaar verdelen. Pieters en co staan in de teamranking op de vierde plaats met 59 punten. De ‘4Aces’ voeren na vijf events het teamklassement aan met 96 eenheden.

Dat er op LIV Golf met Saoedische oliedollars gesmeten wordt, bewijst nu al het prijzengeld dat Pieters al verdiende met maar vijf wedstrijden op LIV Golf op zijn conto. Zijn individueel prijzengeld bedraagt al 886.583 dollar en met het teamevent komt daar nog eens 1.125.000 dollar bij. Het zeer voorlopige totaal van 2.011.583 dollar komt zo goed als overeen met de 2.272.622,92 euro in 2022, zijn beste seizoen ooit op de DP World Tour.