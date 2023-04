Philippe Clement gaat met Monaco pijnlijk onderuit tegen Montpellier en lijdt grootste thuisnederlaag in jaren

Het AS Monaco van Philippe Clement heeft een fikse dreun geïncasseerd in de strijd om een (voorronde)ticket voor de Champions League. Montpellier toonde zich met 0-4 veel te sterk.

Halfweg was de achterstand nog speelbaar na de openingstreffer van Arnaud Nordin, maar na rust gingen de Monegasken volledig kopje onder. Club Brugge-huurling Faitout Maouassa vergrootte de kopzorgen van de thuisploeg, terwijl opnieuw Nordin en Stephy Mavididi zelfs nog een derde en vierde keer tegenprikten. Eliot Matazo viel in de 84ste minuut in, wanneer het kalf al lang verdronken was.

Monaco boekt zo zijn grootste thuisnederlaag in jaren. Het was van 19 januari 2019 geleden dat de Monegasken met vier doelpunten verschil verloren. Toen ging het in de laatste wedstrijd onder Thierry Henry met 1-5 de boot in tegen Strasbourg.

In de tussenstand van de Franse eerste klasse staat Monaco op de vierde plaats met 61 punten. Die positie geeft volgend seizoen recht op de groepsfase van de Europa League. De achterstand op nummer twee Marseille en nummer drie Lens bedraagt respectievelijk zes en vijf punten. Bovendien hebben beide teams voorlopig een wedstrijd minder gespeeld.