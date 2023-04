Welke koppels houden stand in ‘Boer zkt vrouw’? Voor één boer ziet het er niet goed uit

Dames die opstappen, dames die terugkeren, mannen in tranen en schokkende keuzemomenten. Deze jaargang van Boer zkt vrouw woelig noemen, is een understatement. Wat wel zeker is: de vijf boeren hebben zich gesmeten om koste wat kost de liefde te vinden. Al knalden zij en de vrijgezellen daarbij soms tegen de muur.

Na de vorige aflevering leek de liefde te bloeien bij hoefsmid Raphaël en Jasha, net als bij koeienboer Jef en Bente. In de slotaflevering spoelen de makers door naar zes maanden na de opnames. De romantische trips zijn al een tijd achter de rug en Dina Tersago nodigt alle boeren en hun uitverkorenen uit voor een stand van zaken. Dat het niet voor iedereen goed afloopt, lijkt een zekerheid.

Zo moest Stef aan het einde van zijn romantische trip bekennen aan Leen dat hij geen gevoelens had voor haar. Dat zorgde voor een moeilijke rit huiswaarts, ondanks de goede bedoelingen van Stef.

