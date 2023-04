Mikkel Hoff en Lindemans Aalst zetten koers naar Europees ticket verder: “Iedereen wil zich in de kijker spelen”

Na een overtuigende 3-0-zege tegen Guibertin blijft Lindemans Aalst in de running voor het laatste Europese ticket in de Lotto Volley League. Zaterdag speelt Aalst in Schotte de beslissende wedstrijd tegen Menen, dat zelf ook nog een plaatsje in Europa wil bemachtigen.

De motivatie bij de Ajuinen om volgend seizoen Europees te spelen, is bijzonder groot. Dat ondervond ook Guibertin zaterdagavond in Schotte. Enkel in de eerste set boden de Waals-Brabanders wat tegenstand. Nadien volgde een walk-over van de thuisploeg. “Wij waren er echt op gebrand om de klus snel af te maken’’, zegt spelverdeler Mikkel Hoff. “Heel de week hadden wij dit duel grondig voorbereid. Het wierp zijn vruchten af, want wij kwamen zelden in de problemen.”

Coach Christophe Achten gaf het vertrouwen aan het team dat tegen Menen na een 0-2-achterstand de wedstrijd deed kantelen. Robbe Van de Velde keek nog altijd vanop de zijlijn toe. “In de eerste set leidden wij maar kon Guibertin gelijke tred houden’’, aldus Hoff. “Gelukkig kon Bogachev bij 21-20 enkele aanvallen knap afwerken en wonnen wij de set met 25-21. In de tweede set namen wij resoluut het heft in handen. Guibertin probeerde met veel wissels nog het tij te keren, maar de 25-11 sprak boekdelen.”

Man van de match

Daarna was het geloof duidelijk ver te zoeken in de rangen van Guibertin. Bij 18-10 in de derde set was de wedstrijd gespeeld. Aanvoerder Robin Overbeeke kon zich nog eens uitleven en scoorde een aanvallende zeventig procent. Hij werd dan ook uitgeroepen tot man van de match. “Wij leverden een sterke collectieve prestatie af”, besluit Mikkel Hoff. “Iedereen tekende present en dat was absoluut nodig.”

De spelers van Aalst moeten zich de komende week voorbereiden op een nieuw duel tegen Menen. “Dat wordt weer een moeilijke wedstrijd”, weet Hoff. “Menen versloeg Achel met 3-1 en ruikt uiteraard ook nog dat Europese ticket. Het zal weer een spannende wedstrijd worden, maar tegen Menen konden wij dit seizoen altijd iets meer.”

Hoewel volgend seizoen slechts drie spelers van de huidige kern zullen overblijven, blijft iedereen bij Aalst tot de laatste minuut gemotiveerd. “Iedereen wil zich natuurlijk in de kijker spelen’’, zegt Hoff. “Dat kan alleen door er flink tegenaan te gaan en de juiste mentaliteit te tonen. De coach slaagt erin om ons scherp te houden, dat is een mooie verdienste.’’