Sergio Perez blijft meesterlijk op stratencircuits en klopt Verstappen: “Beetje geluk gehad”

De Mexicaan Sergio Perez heeft de GP van Azerbeidzjan gewonnen. In een open strijd haalde hij het voor Max Verstappen, die wat pech had gehad bij de pitstops. De derde plaats was voor Charles Leclerc. In de WK-stand nadert Perez tot 6 punten van Verstappen.

Perez blijft een straatvechter

Stratencircuits zijn een specialiteit van Sergio Perez (33), en dat bewees de kleine Mexicaan opnieuw in Bakoe. Na zeven edities is hij pas de eerste die er twee keer wist te winnen, de zes vorige hadden zes verschillende laureaten opgeleverd. Checo was heel het weekend competitief, won zaterdag de sprintrace en deed het zondag in de hoofdrace nog eens over. Hij had daarbij wel een beetje meeval. Max Verstappen lag op kop en reed vroeg de pitlane binnen voor zijn bandenwissel, net toen een ondermaatse Nyck de Vries van de baan ging. Verstappen had een normale pitstop, maar de rest kon voordelig van banden wisselen onder safetycar. De wereldkampioen viel daardoor terug naar de derde plaats. Charles Leclerc weer inhalen vormde geen probleem, maar Perez bleek te taai.

“Dit viel goed uit voor mij”, gaf Perez toe. “Het zag er goed uit van bij het begin, maar na de safetycar werd het een andere race op de harde banden. Het was heel close met Max, we pushten voluit de hele dag. Ik had wat geluk toen ik in bocht 15 wat hard de muur raakte. Blij dat mijn band daar niet klapte.”

Verstappen worstelde de hele race met zijn auto en was voortdurend in conversatie met zijn race-ingenieur om extra snelheid te vinden in afstellingen en rijtechniek. In de vele trage bochten bleek Perez sneller, op de snelle stukken had Verstappen de bovenhand. Allebei scheurden ze rakelings lang de muren, en soms lichtjes ertegen. Maar ze raakten allebei heelhuids aan de finish.

Verstappen: “Met de safetycar had ik pech. Ik probeerde in de DRS-zone te komen maar dat lukte niet, ook omdat de banden dan leden. Het was hard pushen, ik heb een paar keer de muur geraakt, dat hoort bij een stratencircuit. Ik heb ook wat gespeeld met de instellingen en daar heb ik wel veel van geleerd. Miami wordt weer een heel andere baan. Je blijft leren.”

Sergio Perez. — © AFP

Ferrari is alleen in kwalificaties de evenknie

Ferrari keerde na het rampweekend in Melbourne terug als de grootste bedreiging voor Red Bull. In de kwalificaties was het zelfs de evenknie en Charles Leclerc pakte de polepositions voor zowel de hoofdrace als de sprint. Maar de racesnelheid was er niet bij la scuderia. In de wedstrijd kwam Leclerc duidelijk tekort. Hij pakte wel het eerste podium van het seizoen voor Ferrari.

Leclerc: “In de race zijn we niet de koplopers. Het was goed dat we in de kwalificaties vooraan geraakten, maar over 51 ronden lukt het niet. Zij hebben iets gevonden dat wij niet hebben. Wellicht pushen zij niet honderd procent, en dus weten we niet hoe groot de kloof precies is.”

Max Verstappen ging zaterdag verhaal halen bij George Russell. — © REUTERS

Mercedes is helemaal niet terug

Voor de pauze van een maand was Mercedes in Melbourne de grootste bedreiging voor Red Bull, maar in Bakoe bleek dat het kampioenenteam van weleer nog niet terug is. Lewis Hamilton en George Hamilton kwamen tekort in de kwalificaties en in de race. Ze moesten opnieuw de Ferrari’s en de Aston Martin van Fernando Alonso voorlaten. Het is wellicht wachten tot Imola, waar Mercedes een grote upgrade plant met daarbij ook gewijzigde sidepods.

In de sprintrace van zaterdag kreeg Verstappen het wel aan de stok met Russell, die heel agressief aanviel, een beetje zoals de Verstappen van twee jaar geleden: niets te verliezen, all-in. Maar Russell mispakte zich en reed een gat in de flank van Verstappens Red Bull. Die ging meteen na de race verhaal halen, maar ook achteraf ging de discussie nog voort.

“Je weet dat je dat risico loopt aan de buitenkant. Ik ga niet opzij omdat het ‘Max Verstappen, de wereldkampioen’ is”, zei Russell.

“Dus omdat prinses George daar zit, mag het niet?”, repliceerde Verstappen gepikeerd.

Benieuwd wat daarvan blijft hangen. Feit is dat Verstappen zich in de strijd om de wereldtitel geen grote risico’s mag veroorloven.

Russell ging in de slotfase nog verse banden halen en pakte daarmee het bonuspuntje van de snelste wedstrijdronde.