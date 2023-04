Zeker 10.000 feestvierders voor illegale raveparty in Brustem: “Moeilijkste incident in jaren”

De illegale raveparty die sinds vrijdagavond aan de gang is op het terrein van het vliegveld van Brustem heeft al zeker 10.000 feestvierders uit binnen- en buitenland aangetrokken. “Deze onverwachte raveparty is zowat het moeilijkste incident in jaren voor ons”, zegt gouverneur Jos Lantmeeters (N-VA).

Gouverneur Lantmeesters heeft inmiddels de crisiscel met alle hulpdiensten samengeroepen om de situatie het hoofd te kunnen bieden. “We hebben draaiboeken voor allerlei rampen. Maar niet voor bizarre en onaangekondigde party’s zoals deze. Ik hoor van mensen op het terrein dat het een grote chaos is.” Verschillende feestvierders zijn al afgevoerd naar het Sint-Trudo Ziekenhuis.

Op de persconferentie in Sint-Truiden werd zondagmiddag bevestigd dat er minstens tienduizend mensen aanwezig zijn op het terrein. “Het gaat om een militair domein van vierhonderd hectare, waarop in elf oude hangars gefeest wordt. We hadden aanvankelijk nog geen zicht op de enorme opvang.”

© Karel Hemerijckx

“Het is alleszins niet zomaar een scoutsfuif die daar bezig is. We hebben hier heel veel mensen die zwaar onder invloed zijn van drank en drugs. Ervaringen in het buitenland leren dat het plots stilleggen van zo’n massa-evenement tot rellen kan leiden. Dat willen we natuurlijk vermijden. Het is een erg toxische situatie, met tumult en vernielingen. We zetten nu wel in op beveiling van de buurt. Die buren hebben te maken met lawaaioverlast en vandalisme. We controleren ook de toegangswegen en proberen mensen op het terrein te overtuigen om vrijwillig te vertrekken. We gaan er zeker voor zorgen dat dit niet straffeloos blijft”, verzekert gouverneur Lantmeeters.

De naburige politiezones houden al sinds zaterdagmiddag verkeerscontroles op de toegangswegen naar het militair domein. “Het gaat onder meer om alcohol- en drugscontroles”, zegt Pieter Strauven van het parket Limburg. “Wie betrapt wordt met drugs, krijgt een onmiddellijke minnelijke schikking.”