De ogen van de wereld zijn gericht op het Oekraïens offensief: “Hij zal toeslaan waar niemand het verwacht”

De frontlinie ligt al een aantal maanden min of meer vast. Oekraïense, noch Russische strijdkrachten slagen erin de vijand terug te slaan. Al hoopt Kiev daar binnenkort verandering in te brengen met een groot lenteoffensief. Maar is Oekraïne daar wel toe in staat? Veel druk rust op de schouders van vrijwilligers die hun leven willen geven voor hun land.