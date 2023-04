Russische sporters vinden voorwaarden voor terugkeer in internationale competities “buitensporig en discriminerend”

De aanbeveling van het Internationaal Olympisch Comité (IOC) om Russische en Wit-Russische sporters toe te laten op internationale toernooien als “neutralen” is volgens de atletencommissie van het Russisch olympisch comité ROC “buitensporig en discriminerend”.

Het IOC sprak eerder, na de Russische inval in Oekraïne, een verbod uit voor sporters uit beide landen, maar adviseert internationale sportbonden inmiddels Russen en Wit-Russen onder voorwaarden weer toe te laten. Dat moet gebeuren onder neutrale vlag. De sporters mogen ook niet werkzaam zijn bij het leger of veiligheidsdiensten en ze mogen de oorlog niet ondersteunen.

“Hiermee is een gevaarlijk precedent geschapen omdat geen enkele atleet ter wereld er nu zeker van kan zijn dat zijn of haar mensen- en burgerrechten naar behoren worden gerespecteerd en dat beslissingen worden genomen op basis van de wet en het Olympisch Handvest”, stelt voormalig topatleet Yuriy Borzakovskiy, de voorzitter van de Russische atletencommissie. “Wij worden nu als atleten vastgehouden als gijzelaars van politieke spelletjes die de internationale sportgemeenschap verdelen en tweedracht zaaien binnen de olympische familie.”

Sporten als tafeltennis, judo en taekwondo laten Russen en Wit-Russen onder voorwaarden inmiddels weer toe, terwijl het IOC pas later een besluit wil nemen over deelname aan de Olympische Spelen in Parijs. Onder anderen de sportministers van Frankrijk en Groot-Brittannië zeiden vorige week nog tegen versoepeling te zijn, terwijl Oekraïne zijn sporters niet toestaat uit te komen op toernooien waar Russen en Wit-Russen actief zijn.