Kevin Borlée sneller dan zijn broers Dylan en Jonathan op de 400 meter in Amerikaanse Baton Rouge

Kevin Borlée was in de nacht van zaterdag op zondag de snelste van de drie broers Borlée op de 400 meter tijdens de LSU Invitational in het Amerikaanse Baton Rouge (Louisiana). Hij was elfde in 46.62.

Het seizoensbeste van Kevin Borlée staat sinds vorige week op 46.14, zijn persoonlijk record bedraagt 44.56. Dylan Borlée was bij zijn eerste 400 meter van het seizoen twaalfde in 46.86. Zijn persoonlijk record staat op 45.18. Jonathan Borlée moest in Baton Rouge vrede nemen met een twintigste plaats in 47.30. Zijn seizoensbeste bedraagt 46.48, zijn nationale record 44.43.

De limiet voor het WK in Boedapest in augustus staat op 45.00. Kwalificatie kan echter ook via de World Ranking en daar zijn Dylan en Jonathan Borlée als 23e en 35e virtueel geplaatst. Kevin Borlée staat nog niet in de ranking omdat hij nog niet de vereiste vijf wedstrijden liep binnen de kwalificatieperiode.