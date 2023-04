Aangrijpend afscheid van Jens (20), die verongelukte op A12: “We voelen ons machteloos”

Familie en vrienden van Jens (20) namen zaterdag talrijk afscheid in de Maria Magdalenakerk in Rumst. De 20-jarige jongeman kwam afgelopen week tragisch om het leven na een ongeval vlak na de Rupeltunnel. “Waarom moeten we van jou afscheid nemen?”

Er rees maar een vraag gedurende de hele ceremonie: waarom moeten we afscheid nemen van een 20-jarige kerel? De volledig gevulde Maria Magdalenakerk kreeg er geen antwoord op. “We voelen ons machteloos, dit is onwezenlijk”, zei zijn familie met een pakkende brief.

En ook zijn vrienden konden het maar niet vatten: “Jens was de sfeermaker van onze bende. Na corona begon je het leven te ontdekken, en dan gebeurt dit.”

Ondertussen verschenen er foto’s van een immer vrolijke Jens. Het maakte een beeld van een jongeman die aan de begindagen van zijn leven stond: van aan het roer van een boot staan, aan het strand liggen tot foto’s met Sky, zijn hond waarmee hij zijn dagelijkse trip deed.

Om een nog onduidelijke reden verloor Jens vorige zondagmorgen rond 5.30u de controle over zijn stuur bij het buitenrijden van de Rupeltunnel richting Antwerpen. Op camerabeelden die in en aan de tunnel hangen is te zien hoe de Volkswagen op het einde van de tunnel fel uitweek naar rechts. De wagen belandde frontaal tegen de zijwand naast de snelweg. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse maar hulp kon niet meer baten.