TWEEDE AFDELING. Bocholt laat kostbare punten liggen, maandag clash tussen Belisia en Hades

SK Tongeren won met 2-3 op het veld van Londerzeel en staat zo na het verlies van Bocholt (1-2 thuis tegen KV Mechelen B) wat steviger op plek zeven. Sporting Hasselt (2-0 winst tegen Berchem) pronkt na het verlies van Lyra-Lierse op een gedeelde vijfde plaats in het klassement. Cappellen heeft Hades, dat maandag (16u) de derby in Belisia nog afwerkt, even van de leidersplaats verdrongen. Lees hier alle verslagen van de wedstrijden in tweede afdeling VV B van dit weekend. (matr/rusm/edst/jfz/frba)