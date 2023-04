TOPDesk Antwerp verliest finale van 3x3 World Tour-opener in Japan en eindigt knap tweede

TOPDesk Antwerp heeft de “season opener” van de 3x3 World Tour in Utsunomiya in Japan niet gewonnen. De Antwerpse ploeg won op de slotspeeldag de kwartfinale van Partizan (Servië) en de halve finale van Sansar (Mongolië). In de finale was ’s werelds nummer 1 Ub (Servië) te sterk.

Het eerste 3x3 World Tour toernooi zonder Thibaut ‘Must See TV’ (transfer naar het Chinese Futian) was voor TOPDesk Antwerp, de nummer 5 van de wereld, een groot succes. Nick Celis, Caspar Augustijnen, Dennis Donkor en Bryan De Valck bereikten de finale. Op de openingsdag (zaterdag) kwalificeerden de Sinjoren zich voor de kwartfinale. Tegen het Servische Partizan (FIBA 10) werd op zondag na een geweldige partij met 19-12 in de kwartfinale gewonnen. Dennis Donkor scoorde 6 en Caspar Augustijnen 7 punten.

In de halve finale tegen Sansar (Mongolië, FIBA 9) zegevierden, met Nick Celis goed voor 5 punten en 9 rebounds en Caspar Augustijnen en Bryan De Valck die elks voor 3 punten tekende en 5 rebounds plukte, de Sinjoren met 13-10. In de finale was het Servische Ub, de nummer 1 van de wereld, echter te sterk. De winnaar van vorig jaar won na 5-3, 11-6 en 16-7 tussenstand uiteindelijk met 21-11 van TOPDesk Antwerp.

Ub cashte, naast een pak punten voor de World Tour ook 50.000 dollar. Team Antwerp verdiende als nummer twee 40.000 dollar. Het volgende 3X3 toernooi voor de Antwerpenaars is de Challenger in Shenzhen Shi in China en op 13 en 14 mei. Daar kunnen ze Futian (China) met Thibaut Vervoort voor het eerst als opponent krijgen.