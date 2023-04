Fitnessfanate (21) krijgt het aan de stok met andere sporter omwille van haar topje: “Niemand wil je borsten zien”

Kylen Suttner (21) is dol op fitness en maakte er haar beroep van. De Amerikaanse leert anderen om fitter te worden, traint zelf vijf dagen per week en zet vaak filmpjes van haar sportsessies op sociale media. In december beviel ze van een zoontje, maar sinds kort gaat ze weer regelmatig naar de sportzaal om zich in het zweet te werken. Enkele weken geleden voelde Kylen zich echter niet op haar gemak toen ze benaderd werd door een vrouw die niet tevreden was met het topje dat ze droeg. “Niemand wil je borsten zien”, klinkt het in de video die Kylen van de woordwisseling maakte. “Kan je niet respectvol zijn?”