Leider Patro Eisden heeft zaterdagavond voor het eerst in bijna vier maanden verloren (2-1 in Sint-Eloois-Winkel). In Tessenderlo zorgde Adriano Bertaccini (ex-Genk) voor een ware doelpuntenkermis. Hij knalde er tegen rode lantaarn Mandel United maar liefst vijf tegen de netten. Lees hier alle verslagen van de wedstrijden in eerste nationale van dit weekend. (jmi/kj)