Wie was de vrouw in de waterput? 32 jaar na lugubere ontdekking wordt onderzoek heropend

Het parket van Leuven is op zoek naar een vrouw die in 1991 werd teruggevonden in een waterput in Holsbeek. Het onbekende lichaam zou mogelijk al zo’n twee jaar in de put hebben gelegen voor het ontdekt werd. 32 jaar later is de identiteit van de vrouw nog steeds niet bekend.

Op 6 augustus 1991 omstreeks 19 uur werd in een waterput in Holsbeek een onbekend vrouwenlichaam aangetroffen. De waterput hoorde bij een chalet, gelegen in de Attenhovendreef. Tot nu is de identiteit van het slachtoffer nog steeds onbekend, en dus heeft het parket van Leuven een nieuw opsporingsbericht uitgestuurd.

Het zou gaan om een vrouw van 30 à 55 jaar oud. Ze was 1,54 meter lang en dus eerder klein van gestalte. Volgens het parket kan het lichaam van de vrouw tot twee jaar in de put hebben gelegen vooraleer het ontdekt werd. Ze had een onverzorgd gebit en droeg vermoedelijk een prothese in de bovenkaak aangezien de voortanden ontbraken. Onderaan het gebit waren er meerdere tandvullingen.

Toen ze gevonden werd, droeg de vrouw een beige/bruine gebreide vest met een ceintuur, een T-shirt met zwarte verticale strepen en een gekleurde afbeelding van 2 surfers en 3 palmbomen en de melding “Sun- Surf- Sea”. Ze had ook een donkere geruite short aan met op de rechterpijp een bruin vierkant embleem met een gekroonde leeuw. Op haar rechtermiddelvinger droeg ze een ring uit plastiek of hoorn.

© Politie

Herkent u deze kledij of weet u wie deze vrouw is, neem dan contact op met de politie. Alle informatie over deze zaak is welkom bij de speurders via opsporingen@police.belgium.eu.U kan ook getuigen via het gratis nummer 0800/30 300.