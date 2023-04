Twee doden bij vliegtuigongeluk in Italië

Het vliegtuig was opgestegen in Campoformido, nabij de stad Udine in het noordoosten van Italië, en stortte neer in moeilijk begaanbaar gebied. De hulpdiensten konden de plek van de crash, waarvan een grote rookwolk opsteeg, alleen te voet bereiken.

Aan boord waren een piloot van de Italiaanse luchtmacht, lid van een stuntvliegeenheid, en een familielid van de 34-jarige man. Volgens het Italiaanse persbureau ANSA waren hun lichamen verkoold.