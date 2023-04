LIVE. Zet Luca Brecel de kers op de taart in historisch duel met Mark Selby?

Luca Brecel staat vanaf 14 uur in zijn eerste finale van het WK snooker. De 28-jarige Maasmechelaar kan een volgend stukje geschiedenis schrijven in een duel met viervoudig wereldkampioen Mark Selby. Er wordt gespeeld naar een ‘best of 35’, pas na 18 gewonnen frames mag een speler zich de nieuwe wereldkampioen noemen. De vier sessies worden zowel zondag als maandag afgewerkt vanaf 14 en 20 uur. Onze snooker-watcher Marnik Geukens is aanwezig in het Crucible en volgt de finale voor u live, met een update na elk frame.