VIDEO. Still got it! Ex-Rode Duivel Christian Benteke doet de monden in Amerika openvallen met heerlijke omhaal

Benteke, die in de 43e minuut een gele kaart kreeg, zorgde bij het ingaan van het slotkwartier met een schitterende omhaal voor de 2-0 na slecht wegwerken van Charlotte. Hij scoorde tot dusver vijf keer dit seizoen. Fountas had DC United in de eerste periode op voorsprong getrapt vanop de strafschopstip. Diep in de blessuretijd zette Jacob Greene de eindstand op het scorebord.

In de Eastern Conference is DC United zevende met 14 punten. Charlotte staat op de 14e en voorlaatste plaats met 9 punten. Dat zijn er evenveel als de New York Red Bulls van Dante Vanzeir die de rij sluiten.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

De retro vanuit een andere hoek: