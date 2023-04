Na twee verloren bekerfinales in België is het voor Brecht Dejaegere nu wel raak: Toulouse overklast Nantes in finale Coupe de France

Brecht Dejaegere heeft zaterdag de Coupe de France veroverd met Toulouse. In de bekerfinale in het Stade de France in Parijs werd Nantes, de bekerwinnaar van vorig jaar, met zware 5-1 (rust 4-0) ingeblikt.

Logan Costa (4e en 10e), Thijs Dallinga (28e en 31e) en Zakaria Aboukhlal (79e) bezorgden Toulouse die ruime zege. Ludovic Blas (75e) redde vanop de penaltystip de eer voor Nantes.

Dejaegere werd in de 69e minuut gewisseld, maar mocht als kapitein van het Zuid-Franse elftal wel als eerste de beker in de lucht steken. Voor de 31-jarige middenvelder is het de eerste nationale beker. In België greep hij daar twee keer nipt naast. In 2012 verloor hij een bekerfinale met Kortrijk (1-0 tegen Lokeren), in 2019 met AA Gent (2-1 tegen KV Mechelen). Voor Toulouse betekende het de tweede bekerwinst, 66 jaar na de eerste in 1957.

Voorafgaande aan de finale was er veel rumoer bij het Stade de France. Er was een demonstratie tegen de plannen van president Emmanuel Macron voor pensioenhervorming. De president was traditioneel ook aanwezig bij de finale van de Coupe de France om de spelers te begroeten, maar hij deed dat deze keer niet op het veld, maar in de catacomben. Er was een politiemacht van 3.000 man op de been. Die gebruikten volgens lokale media de wapenstok om demonstranten aan te pakken.

