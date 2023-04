VIDEO. ‘Dancing Dirk’ moet zijn danspasjes nog bijschaven: Van Duijvenbode zweept thuispubliek op, maar gaat ook pijnlijk onderuit

Naast het darts zelf, is het ook altijd uitkijken naar hoe de spelers hun weg naar het podium vinden en hoe ze zich openstellen naar de aanwezige fans. Voor Dirk van Duijvenbode was dat zaterdagavond geen probleem, want de Nederlander speelt dit weekend een ‘thuismatch’ in Leeuwarden op de Dutch Darts Championship. In een poging om het publiek nog wat méér op te zwepen voor zijn duel in de tweede ronde, sprong hij onder de stevige beats op en neer. Al liep dat niet helemaal goed af.