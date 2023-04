Engelse pers laaiend enthousiast over “comeback-koning” Luca Brecel: “Niemand heeft hem dit ooit voorgedaan”

Hij is door een klein gaatje gekropen, maar hij heeft het pleit alsnog helemaal naar zich toegetrokken. Luca Brecel rondde zaterdag een fenomenale comeback tegen Si Jiahui af en staat als eerste Belg ooit in een historische WK-finale. Dat is ook de Engelse media niet ontgaan.

“Brecel leek een vogel voor de kat toen hij vrijdag een 14-5 achterstond had op de Chinese debutant, maar hij pakte alsnog uit met een verbluffende dominantie om het tij te keren”, schrijft The Mirror.

Ook The Guardian zag dat. “Dankzij een verbazingwekkende comeback won hij vrijdag al de laatste vijf frames om zaterdag meer van datzelfde te doen. Zo verwezenlijkte de comeback-koning de grootste comeback ooit in The Crucible.” Iets wat ook The Daily Mail verder verwoordt met: “Snooker-feestbeest Luca Brecel tekent voor grootste comeback ooit”.

Zevenvoudig wereldkampioen Stephen Hendry was bij de BBC dan weer danig onder de indruk van wat hij van Brecel zag. “Het is een fenomenale prestatie van Luca en hij deed het niet door zijn tegenstander van zijn stuk te brengen door met veel safety’s te spelen. Hij deed het met branie en geloof in zijn eigen spel. Ik denk dat dat het meest indrukwekkende is. Hij veranderde zijn aanpak niet, hij speelde gewoon zijn normale spel en vertrouwde erop”, zei Hendry op de BBC.

The Sun: “Niemand, zelfs geen talent als Ronnie O’Sullivan of Stephen Hendry, heeft zich ooit zo teruggevochten na een achterstand van negen frames in een wedstrijd. Dit is de meest opmerkelijke ommekeer in de 47-jarige geschiedenis van het snooker in The Crucible”, klinkt het verder.