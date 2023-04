‘Bestemming X’ legt geheimen bloot: de makers gingen ook zelf in de fout

Een groep van onbekende Vlamingen die in een geblindeerde bus door Europa rijden en tijdens hun roadtrip moeten achterhalen waar ze zich precies bevinden. Het concept van Bestemming X stond garant voor misleiding en blunders. Maar niet enkel de kandidaten gingen in de mist. In de making-of keren de makers de rollen om en mogen de deelnemers hun onbeantwoorde vragen stellen aan de crew. Ze ontdekken ook hoe het idee voor het programma ontstond en hoe opdrachten en tips werden bedacht.

“Het is ongelooflijk hoeveel locatie-verhullende dingen je op één plek kan tegenkomen zoals wegwijzers en reclameborden. We hadden zelfs ‘afplakteams’ mee die elke locatie ‘opnameproof’ moesten maken”, vertelt Vincent Custers, lijnproducer bij productiehuis Geronimo. “Gaandeweg ontdekten we dat de kandidaten het ook niet altijd doorhadden als wij kleine foutjes maakten”, zegt Emanuel Vanderjeugd, CEO van Geronimo. Zo kon kandidaat Zeno in de vierde aflevering met zekerheid weten dat hij zich in Kroatië bevond. Alleen was hij niet opmerkzaam genoeg.

Bekijk hier de beelden:

‘Bestemming X: de making-of’

VTM, zaterdag 29 april, 21.20 uur (ook op VTM GO)