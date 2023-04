Zware explosie in flatgebouw in Borgerhout: tientallen mensen geëvacueerd, “ravage is aanzienlijk”

In Residentie Mimosa, een flatgebouw in de Lodewijk van Berckenlaan in Borgerhout hebben onbekenden zondagnacht een explosief tot ontploffing gebracht. De hulpdiensten zijn massaal ter plaatse gekomen en de residentie is ontruimd.

De brandweer en politie kregen iets over drie melding van een luide knal in de Lodewijk van Berckenlaan in Borgerhout. “Onbekenden hebben een explosief tot ontploffing gebracht in de centrale hal op de derde verdieping”, zegt politiewoordvoerder Wouter Bruyns. “Daarbij raakte niemand gewond, maar de ravage is aanzienlijk. Verdiepingen twee, drie en vier zijn voorlopig niet meer bewoonbaar. Er is onder meer een lift vernield, deuren zijn uitgeblazen en stukken plafond zijn naar beneden gevallen. Alle mensen worden opgevangen in een dienstencentrum in de buurt.”

De politie zette de omgeving af voor sporenonderzoek en ook ontmijningsdienst DOVO kwam ter plaatse. Het onderzoek naar de context en de omstandigheden van de feiten is in volle gang. “Aangezien de aard van de feiten wordt een link met het drugsmilieu zeker als eerste piste onderzocht. Maar ook andere pistes worden niet uitgesloten”, aldus Bruyns.

© BFM

© BFM

© BFM