Viervoudig wereldkampioen Mark Selby bibbert nog even tegen Mark Allen, maar speelt WK-finale tegen Luca Brecel

Luca Brecel kent zijn laatste hindernis richting eeuwige roem in het Crucible op het WK snooker. Dat wordt viervoudig wereldkampioen Mark Selby (WS-2), die in de andere halve finale afrekende met Mark Allen (WS-3). Selby haalde het met 17-15. Een comeback à la Brecel zat er voor Allen finaal niet in.