Boorsem - Leopoldsburg stopgezet na botsing, waarbij thuisspeler het bewustzijn verloor

De voetbalwedstrijd Boorsem-Leopoldsburg in tweede provinciale B werd zaterdagavond vroegtijdig stopgezet, nadat een speler van de thuisploeg het bewustzijn verloor en de blessurebehandeling langer dan 30 minuten duurde. Het gaat om Arno Hauben, die voor verder onderzoek naar het ziekenhuis werd gebracht.

In minuut 36 boog Leopoldsburg met een omgezette strafschop van Strijbosch en een doelpunt van Swolfs een 2-0 achterstand om. Lang stond die gelijke stand niet op het bord, want Palaia maakte er in minuut 38 al 3-2 van.

Het bleef spannend totdat Arno Hauben na een botsing met doelman Kortleven en een tegenstander tegen de grond ging. Hauben raakte hierdoor even bewusteloos, dus werd geen enkel risico genomen en meteen een ambulance opgeroepen.

De blessurebehandeling duurde uiteindelijk langer dan 30 minuten, waardoor scheidsrechter Coenen niet anders kon dan de wedstrijd stopzetten. Hauben was ondertussen wel weer bij bewustzijn, maar werd op de draagberrie gelegd en naar de ambulance gebracht voor verder onderzoek.

BOORSEM A - LEOPOLDSBURG 3-2 (stopgezet na 57”)

BOORSEM A: Jelle Kortleven, Maes, Kocaslan, Jordy Sponga, Machon, Janssen, Veanken, Quinten Kortleven (46’ Morganti), Ubachs, Palaia, Hauben.

LEOPOLDSBURG: Lekens, Volders, Strijbosch, Acikgoz (46” Pluymers), Brusselaers, Sam Geys, Jef Geys, Reynders, Swolfs (54’ Cominotto), Ndikumana, Dewulf.

DOELPUNTEN: 21’ Janssen 1-0, 28’ Palaia 2-0, 36’ Strijbosch (strafschop) 2-1, 36’ Swolfs 2-2, 38’ Palaia 3-2.

STRAFSCHOP: 36’ Strijbosch (omgezet).

GELE KAARTEN: Hauben, Machon.

SCHEIDSRECHTER: Coenen.

TOESCHOUWERS: 100. (bs)