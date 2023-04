Fans ‘The little mermaid’ schrikken van hoe ‘Botje’ er in de film uitziet

Fans van The little mermaid kunnen zich binnenkort opnieuw onderdompelen in de wereld van zeemeermin Ariël, in de liveactionversie van de Disney-klassier. Maar nieuw promotiemateriaal van de film krijgt hier en daar kritiek omwille van de “realistische” look van de dieren.

Vooral Flounder, de trouwe metgezel van Ariël die Botje heet in de Nederlandse versie ziet er volgens velen bizar uit. In de tekenfilm uit 1989 is de vis rond en mollig, maar nu ziet hij er dun en mager uit. “Ze konden hem tenminste bolle wangen gegeven hebben”, klinkt het op Twitter. “Nu ziet hij eruit als een broodmagere, depressieve Steve Buscemi.”

The little mermaid, vanaf 26 mei in de bioscoop(pjv)