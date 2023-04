Strafschop of niet? Standard ontsnapt aan een penalty nadat Hugo Siquet onderuit wordt gelopen in de zestien

Met nog een kwartier op de klok was er in de thuiswedstrijd van Cercle Brugge tegen Standard toen Hugo Siquet in het strafschopgebied tegen de grond ging. Een hoge bal richting de vleugelverdediger werd verkeerd ingeschat door Standard-speler Canak, die Siquet in de rug aanliep. Bij Cercle riepen ze om een penalty, maar zowel Nathan Verboomen als de VAR lieten begaan. En daar mochten de Rouches toch opgelucht adem bij halen.