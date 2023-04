“Droog met brede opklaringen, namiddag een mix van zon en wolken”

Vanochtend zijn er boven Limburg brede opklaringen aanwezig. Namiddag krijgen we een mix van zon en wolken. Het blijft volledig droog met een zwakke tot matige noordoostenwind.

Wie van de zon wil genieten houdt best rekening met het feit dat de UV in het eerste deel van de namiddag piekt tot ongeveer niveau 5. Na 16 uur is het risico op zonnebrand stilaan geweken.

De temperatuur loopt in thermometerhut op naar maxima rond 17 à 18°C.

Tegen 20 uur zal het nog een graad of 15 zijn. Rond middernacht blijft er ongeveer 10°C over. Nachtvorst is er dus niet te verwachten.

