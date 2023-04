72.000 racefans zien Toyota winnen en Vanthoor uitvallen in WK in Francorchamps

De generale repetitie voor Le Mans trok 72.244 toeschouwers naar de Ardennen. Het was dan ook urenlang files verbijten om het recordaantal hypercars in actie te kunnen zien. Favoriet Toyota leek het niet makkelijk te krijgen, want één auto moest achteraan starten en aanvankelijk sprak Porsche een woordje mee. Maar de beste auto van het Duitse team, de nummer 6, viel na twee uur stil. Laurens Vanthoor zat toen aan het stuur en reed in tweede stelling op 20 seconden van de leider. Ook Ferrari verloor een auto toen Antonio Fuoco bij het verlaten van de pitlane de vangrails raakte.

Het winnende trio: Kobayashi, Lopez en Conway. — © Toyota

Toyota won de 6 Uur van Spa-Francorchamps voor de zevende keer op een rij. Het trio Kamui Kobayashi-Mike Conway-José Maria Lopez (Jap-GB-Arg) zegevierde met 13 seconden voorsprong op Brendon Hartley-Sébastien Buemi-Ryo Hirakawa (NZe-Zwi-Jap). De Ferrari 499P van Alessandro Pier Guidi, James Calado en Miguel Molina duwde in het slot de tweede Porsche van het podium.

De LMP2-klasse ging naar het Belgische WRT met het trio Rui Andrade-Robert Kubica-Louis Delétraz (Ang-Pol-Zwi).

Vanaf nu is het uitkijken naar de jubileumeditie van de 24 Uur van Le Mans, die op 10 en 11 juni zijn honderdjarig bestaan viert. (mc)

De vleugelloze Peugeot. — © DPPI