Engeland verbiedt schokhalsband voor honden, in ons land mag je die nog jaren gebruiken

Groot-Brittannië verbiedt vanaf volgend jaar stroomhalsbanden voor honden omdat ze ‘onnodig en wreed’, zijn. Bij ons zal het nog enkele jaren duren voor die ‘foltertuigen’ om honden in de pas te laten lopen of niet meer te laten blaffen, verdwijnen.

Een historisch moment, zo noemen Britse dierenliefhebbers en dierenwelzijnsorganisaties de nieuwe wet die per 1 februari 2024 in werking treedt. Na meer dan tien jaar lobbywerk worden de omstreden halsbanden verboden in Groot-Brittannië.

Met stroomhalsbanden kunnen baasjes via een druk op de knop van hun afstandsbediening een elektrische schok toedienen aan een hond of kat, of een hond die blaft afstraffen. Ze worden vaak gebruikt om honden te trainen. Maar dierenorganisaties noemen ze die leibanden al jaren “onnodig en wreed.”

“Behalve dat ze worden misbruikt om onnodige schade en onnodig leed toe te brengen, zijn er ook aanwijzingen dat deze halsbanden agressie kunnen uitlokken of voor gedrags- en gezondheidsproblemen veroorzaken”, zegt de woordvoerder van de dienst dierenwelzijn in Groot-Brittannië.

Geen uitzonderingen

De schokkragen, met afstandsbediening, werden in 2010 in Wales al verboden en in januari van dit jaar in Frankrijk. Bij ons is er ook al lang vraag om het gebruik er van aan banden te leggen. En dat zal ook gebeuren. Maar niet direct.

Vanaf 1 januari 2027 zullen stroomhalsbanden voor honden, die automatisch schokken geven wanneer ze blaffen of vanop afstand bediend worden door hun baasje om hen in de pas te laten lopen, ook bij ons verboden zijn. Volgens minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA), zijn het achterhaalde praktijk en zullen er geen uitzonderingen op het verbod gemaakt worden.

“Een huisdier is een deel van je gezin en een gezinslid geef je geen elektrische schok bij een natuurlijke reflex of gewoon omdat je op een knop drukt”, aldus minister Weyts.

Het leger en de politie gebruiken die banden soms om dieren af te richten, en bepaalde gedragstherapeuten hebben zich tegen Weyts’ maatregel verzet: ze beweerden dat de banden noodzakelijke instrumenten zijn voor hen. Een bevraging door de Raad voor Dierenwelzijn leerde echter dat een grote meerderheid van de gedragstherapeuten geen graten ziet in een verbod van de banden. Er komt dus geen uitzondering voor leger, politie of therapeuten.

Omheining

Halsbanden die ingesteld zijn op een onzichtbare omheining blijven wel toegelaten. Bij dat soort halsbanden voelt het dier alleen iets wanneer een bekende begrenzing overschreden wordt. Het dier kan met andere woorden zelf elke schok vermijden door binnen de begrenzing te blijven. Dat in tegenstelling tot trainingshalsbanden en antiblafhalsbanden, waar het gaat om een natuurlijke reflex en waar de controle helemaal niet bij het dier zelf ligt.