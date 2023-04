Thomas Van der Plaetsen haalt bij comeback in tienkamp einde van dag 1 niet door voetprobleem

Thomas Van der Plaetsen heeft zaterdag het einde van de eerste dag niet gehaald in de tienkamp bij de Multistars in het Italiaanse Desenzano. Hij vierde er zijn comeback na een horrorblessure in Tokio twee jaar geleden, maar moest stoppen met een voetprobleem.

In Tokio scheurde Van der Plaetsen bij het verspringen zowat alles rond zijn knie af. Een lange revalidatie wachtte en vorig jaar deed hij alleen wat individuele proeven, geen tienkamp. Die eerste tienkamp kwam er dit weekend in Desenzano, maar hij heeft de finish dus niet gehaald door een voetprobleem. Zijn zus en manager Helena Van der Plaetsen laat weten dat het niet om een ernstige blessure gaat, maar dat er geen risico’s zijn genomen.

Van der Plaetsen werkte in Italië alleen de eerste vier proeven af. Die liepen gesmeerd. Hij begon met een degelijke 100 meter in 11.20. Daarna volgde een al even degelijke 7m54 in het verspringen en een persoonlijk record van 14m72 in het kogelstoten. In het hoogspringen ging hij over 2m04, om vervolgens af te melden voor de 400 meter.

In het Duitse Ratingen, op 17 en 18 juni, heeft Van der Plaetsen een tweede en laatste kans om zich voor het WK atletiek in Boedapest in augustus te plaatsen. De limiet staat op 8.460 punten, het persoonlijk record van ‘VDP’ bedraagt 8.430 punten.