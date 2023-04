Zes gewonden bij steekpartij in ENCI Groeve in Maastricht: twee personen ernstig gewond

Bij een steekpartij in de ENCI Groeve bij Maastricht, net over de grens met Riemst, zijn zaterdagavond zes mensen gewond geraakt, van wie twee zwaargewond. Volgens de politie liepen ze steekwonden op.

De zes zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft nog geen verdachten aangehouden.

Volgens een woordvoerder van de politie is rond 19.00 uur een grote groep mensen samengekomen in de ENCI Groeve. Even later brak er een ruzie en een vechtpartij uit; het is nog onbekend wat de aanleiding daarvoor is en hoeveel mensen daarbij exact betrokken is geweest.

De hulpdiensten sloegen vervolgens groot alarm. Politie en marechaussee zijn met meer dan tien patrouillewagens ter plaatse gekomen. Ook zijn er meerdere ambulances gearriveerd en er is een traumahelikopter geland.

Auto’s doorzocht

De politie ondervraagt een grote groep mensen en controleert hen op hun identiteitsbewijs, het is niet bekend of zij iets te maken hebben met de vechtpartij. De groep staat in het natuurgebied, op de plaats delict. Ook doorzoekt de politie auto’s. Een auto is meegenomen voor onderzoek, twee worden nog doorzocht.

Een boswachter en een forensisch onderzoeker met een speurhond zijn even later gearriveerd voor assistentie.

De toegangsroute naar de Groeve is afgezet door de politie.

De politie doorzoekt auto’s. — © De Limburger