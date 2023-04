Alexis Saelemaekers sleept voor AC Milan een punt uit de brand tegen AS Roma met doelpunt in 97ste minuut

Alexis Saelemaekers heeft zich voor AC Milan in de wedstrijd tegen AS Roma tot matchwinnaar gekroond. De Rode Duivel mocht invallen en wiste het late tegendoelpunt van Tammy Abraham uit met een nog latere goal.

Het Stadio Olimpico kreeg tot in blessuretijd geen doelpunten te zien. Bovendien liet geen van beide teams binnen de reguliere speeltijd een schot tussen de palen noteren. Ook naar Belgen was het bij de aftrap niet zoeken bij de Rossoneri. Een stevige overtreding viel er wel te noteren in de eerst helft.

Alexis Saelemaekers, Charles De Ketelaere en Divock Origi vielen in na respectievelijk 56, 73 en 88 minuten. Saelemaekers kreeg op het uur een dot van een kans, maar schoot nipt over. Dat leek zuur op te breken toen Tammy Abraham in de 93ste minuut alsnog de ban brak voor de Giallorossi, maar Saelemaekers trok in de slotminuten alsnog een punt over de streep voor Milan.

Milan en Roma geven elkaar geen duimbreed toe in de rangschikking van de Italiaanse eerste klasse. Ze delen de vierde plaats met 57 punten.