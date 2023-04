Sente Sentjens wint E3-Harelbeke voor juniores

In Parijs-Roubaix was Sente Sentjens mee met de beslissende ontsnapping, maar werd hij door pech achteruit geslagen toen hij net voor Carrefour de l’Arbre ten val kwam. Dit keer had de junior net wat meer geluk en won hij E3-Harelbeke in zijn leeftijdscategorie.

Na wat pech in voorgaande wedstrijden, werd Sente Sentjens in de E3-Harelbeke voor juniores eindelijk beloond voor zijn prima werk. Sentjens was er de snelste en sterkste van een kopgroep van 15 renners. Daarin zat ook Niels Driesen (11de), die net als vorig jaar geselecteerd is om met de nationale ploeg deel te nemen aan de Vredeskoers. Een jaar geleden brak de knaap uit Nieuwerkerken daar zijn pols. Hopelijk wordt hij dit keer van pech gespaard.

Sentjens zal op 1 mei in Waregem met veel vertrouwen aan de start van het nationaal kampioenschap tijdrijden verschijnen. Of hij het daar goed kan doen? Gezien de overmacht waarmee hij onlangs de tijdrit in de Guide Reybrouck Classic won, mag men zeker zijn van wel. Sentjens zal het op moeten nemen tegen onder andere Jasper Schoofs, Milan Van den Hautte, uittredend kampioen Duarte Marivoet Scholliers, Steffen De Schuyteneer, Lars Vanden Eede en Yarno Van Herk. Al zal dat lijstje renners wel weten met wie ze rekening moeten houden.

