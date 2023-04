De Italiaanse Maria Fina Altobeli, die bekendstaat als Gipsyg Tattooer filmde hoe ze een froufrou ‘tatoeëerde’ bij Gianluca (26). De video van de tatoeage - en de reactie van de man erop - werd intussen al bijna 30 miljoen keer bekeken op TikTok. Heel wat kijkers vinden de beelden hilarisch, maar velen vroegen zich ook af of de man al een afspraak heeft gemaakt om de tatoeage weer te verwijderen. Dat is echter nog niet aan de orde: in een tweede video met Gianluca in de hoofdrol, lijkt het erop dat de tatoeage nep is. “Zo goed genezen dat het net echt is”, aldus de man die samen met Gipsyg Tattooer talloze mensen in het ootje nam.