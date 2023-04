VIDEO. Deze cruciale misser van Si Jiahui bezorgde Luca Brecel een dubbele voorsprong in zinderende halve finale

Hij had zijn dagje niet, Si Juihui. Donderdag en vrijdag had de 20-jarige opponent nog monden doen openvallen in het Crucible, zaterdag stapelde hij de fouten op. Zo ook bij een 15-14-stand in het voordeel van Luca Brecel. Op een gegeven moment lag de blauwe bol potklaar voor Si, maar de Chinees mistte onbegrijpelijk.