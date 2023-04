Nachtjes doorzakken als succesrecept? Bij snooker komt meer kijken dan pintelieren

Op een dieet van naar eigen zeggen darts, Fifa spelen met vrienden en avondjes doorzakken schopte Luca Brecel het tot de halve finales van het WK snooker. Daarin kwam hij vrijdag stevig in de problemen, maar vanuit een geslagen positie knokte hij terug. En ook in die halve finale wist hij zaterdag met een fenomenale comeback door te stoten naar de finale. Tekenend, want wie mentaal niet ijzersterk is en uren en uren ballen pot, heeft niets te zoeken aan het groene laken.