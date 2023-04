Luca Brecel na zijn stunt: “Geweldig dat België nu op zijn kop staat”

Wat een krijger, wat een ijskonijn! Luca Brecel vervolledigde zaterdag zijn comeback tegen Si Juahi en staat na een 17-15-zege in zijn eerste WK-finale tegen Mark Selby of Mark Allen. Die wordt zondag en maandag (telkens om 14 en 20 uur) in vier sessies afgewerkt. “Dit kan het mooiste moment in mijn leven worden, zei ik al bij 14-14 in de kleedkamer tegen mijn vriendin.”

De manier waarop hij zijn hoofd boog en zijn emoties de vrije loop liet na het potten van de beslissende blauwe bal, sprak boekdelen. “Wat een moment, wat een zaal, wat een publiek”, glunderde Luca Brecel. “Dit is het zotste moment ooit. Toen ik de zaal uitstapte, heb ik voor het eerst tranen gelaten. Ik heb deze match kunnen winnen omdat ik de jongste jaren mentaal veel sterker ben geworden. Ik blijf in die stoel alles relativeren. Ik focus me op zelf zo goed mogelijk spelen. Ik wil altijd winnen maar had vandaag best kunnen leven met een nederlaag tegen zo’n sterke speler. Want ik heb nog een lange carrière voor de boeg, denk ik op zo’n moment. Het houdt me rustig, zodat ik klaar ben voor de volgende kans.”

Gebedje in de stoel

Het moment dat Si bij de laatste rode voor een gedurfde pot via een klosje op zwart ging, was het meest nerveuze ooit, bekende Brecel.

“Mijn hart bonsde in mijn keel, ik bad dat die bal niet zou binnen gaan. Daarna moest ik zelf wel voor die lastige rode gaan. Daarna volgde de cruciale pot, geel naar het midden. Eén keer dat die in de pocket verdween, wist ik dat ik over de meet zou geraken.”

© AP

Tijd voor een feestje is er nu niet. “Daar ben ik ook veel te moe voor”, lachte Brecel, die niet wist of hij naar het lange slot van de andere halve finale Selby-Allen zou kijken. “Echt, aan die finale op zondag en maandag heb ik nog geen moment gedacht. Eerst dit allemaal even laten bezinken. Ik vind het overigens geweldig dat intussen België op zijn kop lijkt te staan. Heel het land leeft mee, als ik zie hoeveel berichtjes ik binnenkrijg en wat er intussen allemaal verschijnt in de media.”

Si: “Ik ben bezweken onder de druk”

Luca Brecel sloot af met lovende woorden voor zijn tegenstrever SI Jiahui. “Ik heb hem na de match gezegd: wees trots, je bent een superster”, zei Brecel voor de microfoon van Eurosport. “Hij speelde vrijdag zo goed, dat ik gewoon kansloos was. Terwijl ik me prima in mijn vel voelde maar ik kreeg gewoon de kans niet om dat aan de tafel te tonen. Als hij constant dat niveau gaat halen, dan wordt hij een wereldtopper en zelfs de beste Chinese speler ooit.”

Een zwaar ontgoochelde Si Jiahui was niet onbegrijpelijk kort van stof. “Ik ben bezweken onder de druk”, gaf hij toe. “Het werd loodzwaar, één keer Luca me begon in te halen.”

Nuttige ervaring tegen Fu

De gemiste groene bal in het slotframe van de derde sessie maakte waarschijnlijk het verschil. “Ik zat al zo lang in mijn stoel, dat ik koude handen had gekregen”, zuchtte Si. “Neem daar de immense druk bij en zo kan je zo’n makkelijke en cruciale bal missen.”

Dat was inderdaad het keerpunt”, besloot Brecel. “Bij 9-15 was het waarschijnlijk over geweest. Bij 10-14 wist ik dat ik een kans had. Ik heb hier ooit met 9-10 verloren tegen Marco Fu, nadat ik met 7-1 voor stond. Zulke ervaringen maken je altijd sterker.”