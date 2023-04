Aanvoerders en coaches blikken vooruit op de bekerfinale: Defour: “Stoppen met een beker? Neen, ik ga door”, Van Bommel: “Je moet een gier zijn, en álles meenemen op je pad”

Steven Defour – “De druk ligt bij Antwerp. Wij willen, zij móéten”

Over trainen op de Heizel:

“Ik vind het belangrijk dat we hier nog konden trainen. Weinig jongens in mijn ploeg kennen dit stadion en de lengte van de grasmat. Het veld is ook groter dan bij KV Mechelen. Dan is het wel nodig om voeling te krijgen met de afmetingen.”

Over de finale, tevens de slotmatch van het seizoen:

“Voor Antwerp gaat het seizoen hierna voort. Voor ons niet. Maar een beker is sowieso alles of niets. We zijn geen favoriet. Of we daarom minder druk voelen? Ja, wij willen, Antwerp móét. Da’s het verschil. Maar we gaan er alles aan doen om te winnen. Je krijgt na morgen geen herkansing.”

Over vraagtekens Mrabti, Bijker en Bolingoli:

“De vraagtekens achter die namen zijn iets kleiner geworden. Laat ons zeggen dat twee van de drie geen negentig minuten kunnen spelen. De ene is fitter dan de andere, keuzes zullen moeten gemaakt worden. Ook wat betreft spelers die naast de selectie vallen.”

Over de hoopgevende prestaties tegen AA Gent en Anderlecht:

“Of we in het voordeel waren tijdens het toeleven naar deze finale? Ik denk het niet. We moesten nog steeds achterom kijken in de competitie. De jongens moesten blijven presteren, want zonder resultaten zouden we in een negatieve spiraal terechtgekomen zijn.”

Over de beker winnen met de club van zijn hart:

“Als we de finale winnen, is dit voor mij de belangrijkste trofee. Omdat het waarschijnlijk ook de meest onverwachte zou zijn. Als speler vond ik het normaal om bekers en titels te pakken. Als trainer heb ik daar een ander gevoel bij. Je staat namelijk aan de zijlijn en hebt weinig impact op het gebeuren.”

Over de hoogst haalbare prijs na een halfjaar aan het roer bij Malinwa:

“Als we winnen, kan ik stoppen op een hoogtepunt. (lacht) Neen, serieus. Het hoogst haalbare bij KV is inderdaad de beker. Maar stoppen? Neen, er is nog werk aan de winkel bij de club. Ik wil KV vooruit helpen. Een prijs pakken kan dat proces versnellen. Indien niet hebben we uit dit seizoen sowieso veel geleerd om volgend jaar beter te doen.”

Rob Schoofs – “Het zou onwaarschijnlijk zijn mochten we de afloop van vier jaar geleden kunnen herhalen”

Over de laatste bekerwinst in 2019:

“We hebben het al vaak over 1 mei 2019 gehad. Dat was een fantastische dag. Het zou onwaarschijnlijk zijn als we die afloop vier jaar later kunnen herhalen. Een prijs pakken is iets unieks.”

Over zijn gevoel ten opzichte van vier jaar geleden:

“Dat is anders. Onder Wouter Vrancken zijn we lang op hetzelfde elan kunnen doorgaan. Nu zijn we een nieuwe weg ingeslagen. Toch is het gevoel voor KV Mechelen nog hetzelfde. We spelen met veel Vlamingen, iedereen weet hoe de club werkt.”

Over de avondinvulling richting de finale:

“Het zal vooral relaxen zijn. Er is geen teammeeting meer, denk ik?” Waarop Defour antwoordt: “Er zijn al genoeg meetings geweest.” (lacht) Schoofs: “Misschien kijken we vanavond wel naar een film of een voetbalmatch.” Defour: “Ik wil dat de spelers zo veel mogelijk doen wat ze thuis doen. Ik ga met de staf nog even samenzitten over het voorbije seizoen en dan vroeg het in bed.”

Mark van Bommel – “Mijn eerste prijs als coach? Dit is nog maar mijn tweede jaar dat ze mij op mijn trainersstoel laten zitten”

Over de spanning:

“Er zit altijd spanning op een match, die is nu niet anders dan normaal. We hebben niet de groep om gek te gaan doen. Máár: er staat een beker op het spel. Finales speel je om te winnen, en die speel je niet vaak. Elke mogelijkheid om een prijs te winnen, moet je meenemen. Je moet een beetje een gier zijn. Álles meenemen wat je kan. Wat erna komt, zien we dan wel. We zullen snel moeten herstellen richting de play-offs. We weten dat we woensdag spelen, dus wordt het een korte week.”

Over de afzondering in Brussel:

“Het is altijd goed dat je in het stadion kunt trainen en je al in de stad bent om de drukte te vermijden. Er wordt weinig op deze grasmat gespeeld. Het is lekker om even dit terrein te inspecteren.”

Over zijn eerste prijs als coach:

“De Champions League winnen als speler stond misschien hoger aangeschreven dan een Belgische beker, maar een trofee achter je naam is een trofee achter je naam. Ik tel ze niet dubbel. Én: ik krijg vaak te horen dat ik nog geen prijs pakte als trainer, maar dit is nog maar het tweede jaar dat ze mij op mijn trainersstoel laten zitten doorheen het seizoen.” (grijnst)

Toby Alderweireld – “Bekerwinst met Antwerp zou ik ergens bovenaan mijn palmares plaatsen”

Over de Antwerpse favorietenrol:

“Er zijn genoeg voorbeelden in de geschiedenis die aantonen dat de underdog kan winnen. De kansen zijn fiftyfifty. We moeten de match naar ons toetrekken. Dit is een zeldzame en enorme mogelijkheid om een prijs binnen te halen.”

Over een finale met Antwerp:

“Een finale in eigen land spelen, voor de ploeg van je eigen stad, is speciaal. Daarvoor ben ik naar hier gekomen. Waar ik een bekerwinst met Antwerp zou plaatsen in mijn carrière? (Alderweireld pakte eerder al prijzen met Ajax en Atlético Madrid, red.) Ergens bovenaan. Bovendien is een finale iets anders dan een kampioenschap.”

Over het uitzwaaimoment:

“Er was vanmiddag veel volk aanwezig op het uitzwaaimoment. Dit deed me wel iets. Het toont aan dat de connectie tussen de spelers en de fans héél goed is. Waar wij gaan, gaan zij ook. We voelen hun steun. Alles is ook puur, niets is in scène gezet. Het was een prachtige actie van de fans naar ons toe.”

Over de familie die moest vechten om tickets:

“Het was een heel gedoe om heel de familie hier te krijgen. (lacht) Iédereen wilde komen. Bij Tottenham en Ajax waren ze er ook vaak, maar dit is toch veel specialer. Dit is hun stad, ze kunnen dit veel intenser beleven met hun kennissen. Iedereen is er al weken over bezig.”