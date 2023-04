Luca Brecel staat in WK-finale na grootste comeback ooit in Crucible Theatre

Luca Brecel schreef zaterdagmiddag geschiedenis in het Crucible Theatre. De 28-jarige Maasmechelaar plaatste zich als eerste Belg (en speler van het Europese vasteland) voor de finale van het WK snooker na de grootste comeback in de geschiedenis van het Crucible. Tegen de Chinees Si Jiahui boog hij een 5-14-achterstand om in een 17-15-zege.

‘Mission Impossible’ leek het vrijdagavond bij 5-14. Maar vijf frames op een rij brachten ‘Braveheart’ Brecel terug in de wedstrijd. De manier waarop hij met gebalde vuist het Crucible verliet, verklapte zijn geloof in een stunt. Hij ging zaterdagmiddag meteen door op zijn elan, waardoor tegenstrever Si Jiahua volledig van streek raakte. Frame na frame haalde Brecel binnen, schijnbaar moeiteloos ging hij erop en erover. Uiteindelijk haalde ijskonijn Brecel het na een dramatisch slotframe met 17-15.

Nog straffer dan Dennis Taylor in 1985

Luca Brecel realiseerde meteen de grootste comeback ooit in het Crucible. Daarmee stoot hij de BBC-commentator van zaterdagmiddag van de troon. Dennis Taylor won in 1985 de beroemdste WK-finale ooit door Steve Davis op de laatste zwarte bal te verslaan in een decider (18-17), nadat hij een 1-9-achterstand had goedgemaakt.(mg)