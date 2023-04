Gewapende overval op bekende juwelierszaak in Parijs

Gewapende mannen hebben zaterdagmiddag de vlaggenschipwinkel van luxemerk Bulgari in Parijs overvallen. De overvallers zijn nog op de vlucht, bericht de Franse nieuwssite Actu 17.

Volgens de eerste elementen van het onderzoek kwamen zaterdagmiddag rond 13.45 uur drie mannen aan bij de bekende juwelier aan de place Vendôme. Ze verplaatsten zich op twee moto’s. Twee van hen droegen een vuurwapen.

Volgens een politiebron aan AFP zouden twee van de mannen de bewaker hebben geslagen.

Een gehelmde, gewapende man in het zwart gekleed hield de wacht.

Het is niet de eerste keer dat er in deze winkel wordt ingebroken. Op 7 september 2021, omstreeks 12.10 uur, hebben gewapende daders en gemaskerde daders een buit gestolen van naar schatting 10 miljoen euro.

Na de overval zijn de drie mannen gevlucht op de motorfietsen. De politie is naar hen op zoek. Het is niet duidelijk welke buit ze hebben gemaakt. De politie is een onderzoek gestart.