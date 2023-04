Max Verstappen woedend op George Russell: “Omdat prinses George daar zit, mag het niet?”

Max Verstappen en George Russell staan lijnrecht tegenover elkaar na de sprintrace in Baku. Het duel tussen de twee in de beginfase leverde Verstappen een flink gat op in de zijkant van zijn auto. De uitleg van de Mercedes-coureur maakte de gemoedstoestand van de WK-leider er niet bepaald beter op.

Direct na het parkeren van zijn auto ging Verstappen verhaal halen bij Russell. De gespannen conversatie eindigde met het woord dickhead, ’eikel’, uitgesproken door een woedende Verstappen. “Op dat moment vind ik dat ook”, reageerde de Red Bull-coureur na afloop. “Het kwam ook door zijn reactie. Als hij iets zegt als: ’het was niet mijn bedoeling om een gat in je auto te rijden’, dan is dat wel iets anders. Nu zei hij alleen dat ik naar de beelden moest kijken en dat hij koude banden had. Maar ja, dat hebben we allemaal. Het was gewoon een beetje lomp. Het gaat ook om de waarom-vraag. Mercedes is een stuk langzamer, het risico dat hij neemt om de race van ons allebei om zeep te helpen was op deze manier groot.”

Zijn probleem

Verstappen pakte Russell wel terug in de zesde ronde – dit keer zonder schadegeval – en finishte in de sprintrace als derde achter winnaar Sergio Pérez en Charles Leclerc. “Die schade was natuurlijk niet ideaal, ik zag pas na de race dat het gat er zat. Bij het rijden voelde ik wel meer vibratie”, stelde Verstappen, die niets kon met de latere reactie van Russell, die onder meer zei dat de Nederlander niet moest denken dat hij niet wordt aangevallen als ‘Max Verstappen in de Red Bull’.

© AFP

“Maar dat heb ik ook niet gezegd, maar je kan me ook aanvallen zonder in mijn auto te rijden”, aldus Verstappen. Russell stelde tevens dat hij ’geschokt’ was dat Verstappen aan de buitenkant zijn positie probeerde te behouden, omdat de Engelsman in zijn ogen aan de binnenkant de bocht opeiste. Verstappen daarop: “Oh, verdedigen aan de buitenkant mag niet, omdat prinses George daar zit? Weet ik het, het is zijn probleem.”

Verrast

Russell hield op zijn beurt dus ook niet in, naderhand. “Ik dacht dat Max naar me toe kwam om te zeggen dat we een mooi gevecht hadden gehad. Ik was verrast hoe boos hij was. Hij nam aan de buitenkant een groot risico. Als Max in mijn positie had gezeten, had hij waarschijnlijk hetzelfde gedaan, zo niet erger.”

Om de oren rijden

Verstappen kon ook met die insinuatie van Russell niets: „Oh ja, ik had hem vol in de zijkant van zijn auto gereden. Dat zou echt slim zijn geweest”, zei Verstappen met het nodige sarcasme. Dat Russell in de beginfase in een mindere auto agressief het duel aangaat kan de Nederlander tot op zekere hoogte nog wel begrijpen, want hij heeft zelf ook jarenlang in die situatie gezeten. Maar hij vindt dus duidelijk dat de Brit over de schreef ging en heeft zelf in eerdere races dit seizoen, en ook vorig jaar, bewezen dat hij zelf geduld kan betrachten en vertrouwt op de snelheid van zijn auto.

“Hij kan wel zeggen dat dit z’n enige kans was, maar er is geen kans, want binnen drie ronden rijd ik hem weer om z’n oren. Zoveel zin heeft het dus niet. Iedereen heeft zijn eigen mening of visie in dit verhaal. Maar ik denk dat ik hem genoeg ruimte gaf en dan moet hij vervolgens de bocht normaal nemen. Het kan gebeuren dat je dan met de wielen tegen elkaar komt, al is dat ook niet ideaal. Maar een gat in iemands auto rijden is wel iets meer dan alleen de wielen tegen elkaar.”

© REUTERS

Op de rem trappen

Verstappen weet dus naar eigen zeggen niet wat hij de volgende keer in zo’n situatie moet doen. “Hij zal wel verwachten dat ik rem en dan zeg: alsjeblieft, ga er maar langs. Maar dat gaat zeker niet gebeuren…”

Zondag tijdens de hoofdrace in Baku (start 13.00 uur Nederlandse tijd) heeft Verstappen normaal gezien in ieder geval weinig te duchten van Russell. Die start dan als elfde, Verstappen als tweede.