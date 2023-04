Nederland past Songfestivallied aan om niet meer vals te zingen

Neen, Mia Nicolai (27) en Dion Cooper (29) trekken zich niet terug als Nederlandse inzending voor het Songfestival. Wel brengen ze hun nummer Burning daylight straks in een aangepaste versie, na kritiek over hoe vals het koppel zingt.

Vlak voor hun afreis naar Liverpool heeft het gelegenheidsduo de puntjes op de i gezet. Burning daylight is behoorlijk aangepast: er zijn geen uithalen meer, de toonhoogte is aangepast en bij de moeilijkste passages krijgen Mia en Dion ondersteuning van vier achtergrondzangers. Dat doen de Nederlandse Songfestivalkandidaten na de mediastorm rond hun optredens in Madrid en Amsterdam. Daar zongen ze ronduit vals. Eerst klonk het dat de techniek slecht was, waardoor ze zichzelf niet hoorden zingen, maar dat bleek niet de oorzaak te zijn.

Hun entourage zegt dat de vertolking altijd prima was, maar dat het niveau zakte van zodra er veel publiek en mediadruk was. Sowieso is het voor de twee een moeilijk nummer. Door sommige stukken anders te zingen, past het nummer beter bij hun stem. Een nieuwe live-opvoering vrijdagavond op de Nederlandse televisie verliep vlekkeloos. Ondertussen zijn Mia en Dion bij de bookmakers wel flink gezakt.