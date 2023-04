Bijzondere combinatie: uilen tussen de bloesems

Geert Es uit Kozen is een verwoed liefhebber van uilen. En in de buurt van zijn opgeknapte boerderij staan de fruitbomen dezer dagen in volle bloei. Reden genoeg om een bloesemwandeling inclusief uilen te organiseren. En als kers op de taart waren er de zelfgebakken taarten van Geert’s vriendin Aurélie. “Het weer kon beter, maar we hebben toch heel wat volk over de vloer gekregen. Al onze taart was bijvoorbeeld uitverkocht. Onder meer de dames van Ferm Kozen kregen we over de vloer. Ook zij gingen graag met de uilen op de foto” zo vertelt Geert. Hij is lid van de roofvogelvereniging Tieaves die mee deze dag organiseerde. En er was ook een bijzondere delegatie te gast uit Pepinster, waar bijna twee jaar geleden de overstromingen plaatsvonden. Nu nog altijd gaan Geert en enkele kennissen regelmatig ter plaatse helpen en nemen ze hulpgoederen mee. “Het deed die slachtoffers van de watersnood duidelijk deugd om hier andere lucht te komen opsnuiven en te genieten van de bloesems in de fruitplantages. En iedereen was ook onder de indruk van de uilen natuurlijk, want die mochten ze zelf op de arm nemen. Voor ons gaf het veel voldoening om die mensen van ginder hier een dag je ontspanning te bieden” zo besluit Geert. len