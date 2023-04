Sint-Truiden

“Als de politie niets kan doen, waarom wordt het leger dan niet ingezet?”, vraagt Rohnny Berden van B&B Casa de Paja in het Truiense Kerkom zich af. De buren zijn niet te spreken over de illegale rave op de terreinen van het vliegveld van Brustem. “Maar als we nu hardhandig ingrijpen, ontstaan er rellen”, zegt burgemeester Kempeneers.