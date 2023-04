Perez wint sprint in Bakoe, Verstappen is boos op Russell: “Hij reed een gat in mijn flank”

Sergio Perez heeft de sprintrace in Bakoe gewonnen voor Charles Leclerc. Max Verstappen was boos omdat George Russell zijn auto beschadigd had. De wereldkampioen werd derde en verloor zo twee punten ten opzichte van Perez.

Sergio Perez, teammaat van Max Verstappen bij Red Bull en gepatenteerd specialist van stratencircuits, won de korte race voor de GP van Azerbeidzjan. Hij wist polesitter Charles Leclerc (Ferrari) in te halen op de baan en keek niet meer om. Hij krijgt voor de overwinning in de korte race 8 punten. Zondag in de hoofdrace zijn er 25 te verdienen.

“Dit was goed“, zei Perez. “Het is een verraderlijke sessie die veel druk legt op ons en onze mekaniekers. Maar we hebben het maximum van de punten. De hoofdrace is uiteraard morgen, met volle tanks en heel andere omstandigheden.”

De Mexicaan krijgt 8 punten voor deze ‘kleine’ overwinning. Voor het eerst bepaalt die niet de startgrid van de hoofdrace. Daarvoor zijn vrijdag al kwalificaties verreden. Leclerc start ook dan op pole, voor Verstappen, Perez en Sainz.

Verstappen aangetikt

Max Verstappen werd na de start weggedrumd door een agressieve George Russell (Mercedes). De Brit maakte in bocht 2 contact en veroorzaakte daarbij een gat in de sidepod van de Red Bull. In de herstart, na een crash van Yuki Tshunoda, wist de wereldkampioen zich opnieuw voorbij Russell te werken, maar verder opschuiven lukte niet meer met een gehavende bolide. Na de finish werd het gat pas echt zichtbaar.

Verstappen ging meteen verhaal halen bij Russell. “Ik had geen grip”, zei die als uitleg.

“Ik begrijp niet waarom iemand zoveel risico neemt in ronde één”, vond een geïrriteerde Verstappen. “Hij onderstuurt in mijn flank en rijdt er een gat in. Ik weet dat het makkelijk is om hier een wiel te blokkeren. Er is weinig grip, maar dat geldt voor iedereen. Zijn uitleg houdt gewoon geen steek. Gelukkig heb ik nog wat puntjes. Ach, het is wat het is.”

De hoofdrace start zondag om 13 uur Belgische tijd. (mc)