Adam Yates komt solo aan in Ronde van Romandië en slaat dubbelslag, Cian Uijtdebroeks toont zich met knappe zesde plaats

Adam Yates heeft de vierde etappe in de Ronde van Romandië (WorldTour) op zijn naam geschreven. De Brit van UAE Emirates haalde het bergop naar Thyon 2000 solo en neemt zo op de voorlaatste dag de gele leiderstrui over van zijn Spaanse ploeggenoot Juan Ayuso. De jonge Belg Cian Uijtdebroeks (Bora-Hansgrohe) werd knap zesde.

De koninginnenetappe van de Ronde van Romandië, goed voor 161 kilometer tussen Sion en het skidorp Thyon 2000, moest het zonder het nummer drie in het klassement doen: de Noor Tobias Foss (Jumbo-Visma) stapte net als zijn Nederlandse ploegmaat Robert Gesink ziekjes uit. Een belangrijke concurrent minder voor de piepjonge Spanjaard Juan Ayuso, die vrijdag met tijdritwinst ook de gele trui had veroverd.

De aanloop naar de lastige, ruim 20 kilometer lange slotbeklimming richting Thyon 2000 was allesbehalve vlak. Onderweg lagen nog eens vier beklimmingen. De Belgen Thomas De Gendt (Lotto Dstny) en Quinten Hermans (Alpecin-Deceuninck) hadden geen schrik voor die opdracht: ze schoven allebei mee in een vroege vlucht van tien. De Gendt bleek één van de sterkste klimmers voorin, maar halverwege de slotklim werden hij en de laatste overlevers weer ingelopen.

Valpartij

De groep van de favorieten werd bij het opdraaien van de slotklim opgeschrikt door een valpartij van onder meer de Canadees Michael Woods, twee jaar terug nog winnaar in Thyon 2000. Ook gele trui Ayuso zou uiteindelijk geen hoofdrol spelen in de strijd voor dag- en eindwinst. Acht kilometer voor de top moest hij uit de wielen. Wel nog aanwezig in een kopgroep van een tiental favorieten: de 20-jarige Cian Uijtdebroeks, die uiteindelijk zesde zou worden op 23 seconden van winst.

Vier kilometer voor de top viel de beslissing toen de Brit Adam Yates, een ploeggenoot van Ayuso, ging aanvallen. De afscheidnemende Fransman Thibaut Pinot slaagde er in de slotkilometers tussen de sneeuwmuren net niet in de oversteek te maken: op de streep haalde Yates het met zeven seconden voorsprong op Pinot. De Italiaan Damiano Caruso won de strijd voor de derde plek voor de verrassende Brit Max Poole, de Amerikaan Matteo Jorgenson en Uijtdebroeks.

In het klassement heeft de nieuwe leider Yates respectievelijk 19 en 27 seconden voorsprong op de nummers 2 en 3, Jorgenson en Caruso. Uijtdebroeks is zesde op 1:21. De Ronde van Romandië eindigt zondag met een etappe van 170 kilometer tussen Vufflens en Genève, die door wat klimwerk halverwege maar een grotendeels dalende en vlakke finale veel richtingen lijkt uit te kunnen gaan.