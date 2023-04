TopDesk Antwerp op 3X3 World Tour opener in Japan naar kwartfinale

Op de eerste dag van het eerste 3X3 World Tour toernooi van 2023 en in Japan (Utsunomiya) heeft TOPdesk Antwerp zich geplaatst voor de kwartfinales. De Antwerpse ploeg verloor van Wenen (Oostenrijk) en won van Rosedal (Nieuw-Zeeland). Zondag is er de kwartfinale versus Partizan (Servië).

In Utsunomiya (Japan) gaat dit weekend het eerste 3X3 World Tour evenement door. TOPDesk Antwerp, de nummer 5 van de wereld, opende met een 21-15 nederlaag tegen het Oostenrijkse Wenen (FIBA 4). In de tweede groepswedstrijd scoorden Nick Celis en Dennis Donkor 7 punten en wonnen de Antwerpenaars met 22-14 van Rosedale (FIBA 12) uit Nieuw-Zeeland. TOPdesk Antwerp, met ook Bryan De Valck en Caspar Augustijnen, eindigden in poule D tweede en nemen het zondag in de kwartfinale tegen het Servische Partzian (FIBA 9) op.