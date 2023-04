Auto knalt tegen gevel van huis in Beverlo: “Net een bom die ontplofte”

Op de Stalsesteenweg in Beverlo is een voertuig in de nacht van vrijdag op zaterdag tegen de gevel van een woning geknald. De bewoonster en haar drie kinderen waren op dat moment thuis, maar raakten gelukkig niet gewond. Hoewel ze erg onder de indruk waren, konden ze ongedeerd uit hun woning worden gehaald.

Het ongeval gebeurde rond 00.15 uur. “Wij lagen al te slapen toen we een harde knal hoorden”, zegt bewoonster Catrien. “Het was net een bom die ontplofte. Wat een ravage. Ook onze wagen werd door het ongeval beschadigd. Maar gelukkig raakten we zelf niet gewond.” De wagen van het gezin werd door de impact van de botsing tot bij de buren gekatapulteerd.

Volgens ooggetuigen zouden er mogelijk twee voertuigen betrokken zijn geweest bij het ongeval, maar hierover is op dit moment nog geen duidelijkheid. De bestuurder van de wagen die de controle over het stuur verloor en de gevel ramde, is overgebracht naar het ziekenhuis. De aard van de verwondingen zijn nog niet bekend.

Catrien en haar drie kinderen bleven gelukkig ongedeerd. — © Zahra Boufker

De politie Beringen/Ham/Tessenderlo kwam snel ter plaatse en sloot de Stalsesteenweg ter hoogte van het ongeval volledig af voor onderzoek en opruimwerkzaamheden. Ook de brandweer Zuid-West Limburg werd opgeroepen om hulp te verlenen. Zij gingen de gevel stutten en controleerden de woning op instortingsgevaar. Het gezin brengt de nacht door bij familie.

© Zahra Boufker