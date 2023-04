Epilepsiemedicijn niet meer te verkrijgen, dus gaan ouders van Cozette (2) zelf op zoek naar levensnoodzakelijke pillen

“Cozette is officieel een van de vele kindjes die niet zonder Sabril kunnen. Haar aanvallen swingen de pan uit. Helaas is het medicijn niet meer te verkrijgen. Onze harten breken. Het is vreselijk om met onze rug tegen de muur toe te kijken hoe die lieve Coco aanvallen moet doorstaan en ongelukkig is. Iemand nog een voorraadje achter de hand, toevallig?” Dat schreef mama Debbie Bevers vrijdagmorgen ten einde raad op sociale media nadat de kinderneuroloog duidelijk vaststelde dat Cozette eigenlijk niet zonder Sabril kan, maar zelf ook niet onmiddellijk aan de nodige doses kon geraken om aan haar patiëntje te geven.

Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en gezondheidsproducten - kortweg FAGG - meldde in februari al een kritiek tekort van het medicijn in België als gevolg van productieproblemen. “Een taskforce doet sinds dan aanbevelingen aan (ziekenhuis)apothekers, artsen(-specialisten) en patiënten”, schrijft het agentschap in een bericht op zijn website.

Vervangmiddelen

Hoe langer het tekort aansleept, hoe moeilijker het natuurlijk wordt om nog Sabril te vinden. Dat is in dit land het geval, maar ook in de rest van Europa. Het FAGG raadt daarom in richtlijnen aan de patiënten aan om tijdig het medicijn af te bouwen en voor vervangmiddelen te kijken. Die afbouw in combinatie met de alternatieven werken echter niet voor Cozette. Het meisje lijdt aan het CDKL5-syndroom. Dat is een erfelijke aangeboren aandoening waardoor ze een grote ontwikkelingsachterstand heeft op zowel mentaal als fysiek vlak en zware epilepsieaanvallen doormaakt.

“We hebben geprobeerd het medicijn Sabril af te bouwen en te vervangen door een alternatief, maar dat vervangmiddel had niet dezelfde unieke en goede werking op de hersenen van Coco”, zegt papa Ward Joppen. “De nefaste effecten van de afbouw werden steeds meer duidelijk. Cozette was al een tijd onrustig. Ze kon de slaap niet meer vatten. Donderdag, nadat Cozette twee dagen ervoor haar allerlaatste pil Sabril nam, is het al volledig beginnen mislopen. De aanvallen volgden elkaar in sneltempo op en waren heel intens. Dat wil je niet zien als ouder, want dat zijn aanvallen die voor blijvende schade kunnen zorgen. Levensgevaarlijk zijn zelfs.”

Twee maanden

Op de oproep op sociale media kwam gelukkig veel reactie. “We vonden ook nog een apotheek met een doosje dat we kunnen gaan ophalen en waarmee we een tweetal maanden verder kunnen. Dat is goed voor Cozette, maar daarmee is het grotere probleem nog niet opgelost. Er zijn nog veel gezinnen in nood. Hallucinant en beangstigend eigenlijk.” Het FAGG denkt dat Sabril tegen 1 juli opnieuw voorradig is.